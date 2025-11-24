ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¤ÎÅÓÃæ¸òÂå¡¡¡Ö»ä¤Ï¸òÂå¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡×ÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤¿È½ÃÇ¤Ë¥ê¡¼¥º»Ø´ø´±¤¬¸ÀµÚ
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¥ê¡¼¥ºÂÐ¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1-2¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤ò¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ì¥á¥Á¥ã¤¬·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÄÃæÊË¤Ï¤³¤Î»î¹ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢23Ê¬¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡£ÀèÀ©ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤«¤é½ÐÈÖ¤òÆÀ¤ë¡£
¡ØLeedsLive¡Ù¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥º¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤¬¸åÈ¾¤Ç¤ÎÅÄÃæ¤Î¸òÂåÍýÍ³¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¥¢¥ª¤ò¸òÂå¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè4¿³È½¤¬Èà¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¤¿¤é¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÌã¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
ÅÄÃæ¤ÏÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÌã¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤¦°ìËçÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤ÈÂà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÅÄÃæ¤ò²¼¤²¤¿¤Î¤Ï1-1¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥ê¡¼¥º¤Ï18°Ì¤Ç¹ß³Ê·÷¤Ë¡£¼¡Àá¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£