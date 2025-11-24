¡Úµð¿Í¡ÛÌçÏÆÀ¿¤¬£Ç¥¿¥¦¥óÌ¾Êª½éÂÎ¸³¡Ö¤â¤¦Áö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×£³£³£´ÃÊÃÏ¹ö¤Î³¬ÃÊ¥À¥Ã¥·¥å½ª¤¨ÅÝ¤ì¹þ¤à
¡¡µð¿Í¤ÎÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤¬£²£´Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÌçÏÆ¡ß¹Ã»Ò±àÌ´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¹Å¼°Ìîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤ëÃæ¹âÀ¸¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿ÃÄÂÎ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½êÂ°¤¹¤ëµå»ù£²£²¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÌçÏÆ¤ÏÆâÌî¼ê¤ËÊáµå¤Î½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÇ·â¤Î¼Â±é¤Ç¤Ï¥µ¥¯±Û¤¨¤âÈäÏª¡£¹ÈÇòÀï¤Ç¤ÏÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢»×¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÅê¼ê¿Ø¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÃÏ¹ö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¿´¤âÂÎ¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë£³£³£´ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¥À¥Ã¥·¥å¤ò¡¢µå»ù¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë½éÂÎ¸³¡£Äº¾å¤ËÅþÃå¸å¤ÏÃÏÌÌ¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¡Ö¤â¤¦Áö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¡ÊÂ¤¬¡Ë¤Ä¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£