¶¿¤Ò¤í¤ß¡¡¿¿Åß¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¡Ö¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡ÈÂ¨¥Ð¥ì¡É¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö¥¹¥³¥¢¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¼ã¤¤¡©À¸ÂÖ²òÌÀSP¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶¿¤Î¼ã¤µ¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¶¿¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1Ç¯ÃæÄ¹Âµ¤·¤«Ãå¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÈ©¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡£¡ÊÆü¾Æ¤±¡ËÀ×¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤¬·ù¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤«Ë¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÆü»±¤òº¹¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÅß¤Ç¤â¡¢12·î¤Ç¤â1·î¤Ç¤âÆü»±¤òº¹¤·¤Æ¤ì¤Ð¡È¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£12·î¤ä1·î¤ËÆü»±¤òº¹¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥´¥ë¥Õ¾ì°Ê³°¤Ç¤â»ç³°ÀþÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Æü»±¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖËÜÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢HARATAKE¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤âºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Ç¯Ãæº¹¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¶¿¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤â¤¦¡¢¥¹¥³¥¢¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£Æü»±¤òº¹¤¹»ÅÁð¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥´¥ë¥Õ¤â¤¿¤Ö¤ó¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤µ¤¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ä¹Âµ¤µ¤¨Ãå¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤È5ÂÇ¤Ï½Ì¤Þ¤ë¡×¤È¡¢¥¹¥³¥¢¤è¤ê¤â¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£