¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö£³»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤æ¤á¤Ã¤Á¤¬£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¤Î¥Ô¥ó¥¯¥á¥¤¥¯¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤´Êó¹ð¡¡£±£±·î£±£·Æü¤Ë£³£±ºÐ¤Ë¥¢¥×¥Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¹¬¤»¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¸Ä¿Í£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°ì½Ö£Ë¡¼£Ð£Ï£Ð¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¤Ã¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡¼¡¼¡¼¡ª¡¡²Ä°¦¤¯¤Æ¿§µ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¤âÌÌÇò¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡¡¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÇÅ¨¤Ê£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö£Ô£×£É£Ã£Å¤«¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë»ß¤á¤¿¤é¤æ¤á¤Ã¤Á¤À¤Ã¤¿¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤¹¤®¤ä¤í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£