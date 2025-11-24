°ñ¾ë¤ÎÇÑ¥×¥é¹©¾ì¤Ç²ÐºÒ¡¡·úÊª3ÅïÁ´¾Æ¡¢¤±¤¬¿Í¤Ê¤·
¡¡23Æü¸á¸å10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢°ñ¾ë¸©ºäÅì»Ô¹¬ÅÄ¤ÎÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î²Ã¹©¹©¾ì¤Ç¡Ö±ê¤È±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤äÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÂç±§»º¶È¡×ºäÅì¹©¾ìÉßÃÏÆâ¤Î·úÊª3Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¡£24ÆüÀµ¸á»þÅÀ¤Ç²Ð¤ÎÀª¤¤¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡½Ð²ÐÅö»þ¡¢¹©¾ì¤Ï²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½»¤ß¹þ¤ß¤ÎÃæ¹ñÀÒ¤Î½¾¶È°÷ÃË½÷2¿Í¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²¤ÆÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£¹©¾ìÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÞ¤Ê¤É¤¬Ç³¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·Ù¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏºäÅì»ÔÌò½ê¤«¤éËÌÅì¤ËÌó3¥¥í¤ÎÀî±è¤¤¤Î°ì³Ñ¡£¶á¤¯¤ËÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤äÍÜÆÚ¾ì¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢±ä¾Æ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£