¥ì¥¢¥ë¤¬3ÀïÌ¤¾¡Íø¡Ä¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¡ÖËþÂ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤â¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¨¥ë¥Á¥§¤È¤Î¥É¥í¡¼¥²¡¼¥à¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£23Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¥¨¥ë¥Á¥§¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢2ÅÙ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¿É¤¯¤â2¡Ý2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¸ø¼°Àï3»î¹çÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¡£¹¥Ä´¤ÊÎ®¤ì¤Î¸å¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËþÂ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»î¹Ôºø¸í¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¼çÄ¥¡£¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÃÄ·ë¤·¤Æº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö·ë²Ì¤âÆâÍÆ¤â²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¼«¸ÊÈãÈ½Åª¤À¤¬¡¢Àº¿À¤Ï¤¤¤Þ¤À·òÁ´¤À¡£µÕ¶¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï·ÑÂ³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£ÈãÈ½¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÇÀ¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤óÍý²ò¤·¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Æ±¤¸Á¥¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆ±¤¸Êý¸þ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦¤Ë´î¤Ó¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÉÔËþ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÎÉ¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÉÑÈË¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«¿È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£Æü¤Î·ë²Ì¤ËÉÔËþ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´¬¤ÊÖ¤·¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¼¡Àï¤Ï26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£30Æü¤Ë¤Ï¥¸¥í¡¼¥Ê¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤à¡£
