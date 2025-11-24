Âç±«¤Ç¹¿¿å¤äÅÚº½Êø¤ìÁê¼¡¤®90¿Í»àË´12¿Í¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡Ä¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤âÈï³²¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¡¡¥¿¥¤¤Ç¤âÅÚº½Êø¤ì¡Ä9ºÐ¾¯½÷»àË´¡¡
¥Ù¥È¥Ê¥à¤ä¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡¢¹ß¤êÂ³¤¯Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÆÃÏ¤Ç¹¿¿å¤äÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢Â¿¿ô¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Ï11·îÃæ½Ü¤«¤éÃæÉô¤òÃæ¿´¤ËµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹¿¿å¤äÅÚº½Êø¤ì¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â90¿Í¤¬»àË´¤·¡¢12¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÇÂ³Åª¤ÊÂç±«¤Ç18Ëü¸Í°Ê¾å¤Î·úÊª¤¬¿»¿å¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æ»Ï©¤ÎÀ£ÃÇ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Èï³²³Û¤ò9Ãû¥É¥ó¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ530²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¿¥¤¤Ç¤â11·î19Æü°Ê¹ß¡¢ÆîÉô¥½¥ó¥¯¥é¡¼¸©¤Ê¤É¤Ç¹ë±«¤Ë¤è¤ê²ÏÀî¤¬ÈÅÍô¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÈòÆñ½ê¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆîÉô¥µ¥È¥¥¡¼¥ó¸©¤Ç¤ÏÅÚº½Êø¤ì¤Ç²È²°¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿9ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¤Îµ¤¾ÝÅö¶É¤Ï¡¢25Æü¤Þ¤ÇÂç±«¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤Â³¤ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£