¶¿¤Ò¤í¤ßà¿©¤Î¤³¤À¤ï¤êá¹ðÇò¡Ö¥Ô¥¶¤È¥¹¥¤¥«¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¡×¡Ö¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ï£±Î³£±Î³¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê£·£°¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÀ¸ÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤È¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ë¥Ï¥·¥´¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ç¯Îð¤òÅþÄì´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¡¢¿©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥ó¥È¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢¡Ö¶¿¡×¤Î¡Ö£µ¡×¤Ë¤«¤±¡¢¸áÁ°£µ»þ£µ£µÊ¬¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¥Ê¥·¤Çµ¯¾²¡£¤½¤·¤ÆÇ¼Æ¦¤´ÈÓ¤Ê¤ÉÂ¿¾¯°ß¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤¿¤À¼ò¤Ï°û¤Þ¤º¡¢ÃÇ¼ò¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Ï½½¡Ä¤â¤¦²¿Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡Ìë¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¿©¤Î¹¥¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ó¤Ê¹ðÇò¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»é¤Ã¤³¤¤¤â¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÝ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿¨¼ê¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¦¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤ÇËÍ¡¢ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ï¿©»ö¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¿©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡Ö¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡Ø¥³¥³¤Î¥³¥ì¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ç¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÅ¹¤Î¹Å¤¤¥Ñ¥ó¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¡£¥Ñ¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤ß¤Á¤®¤ê¡¢¤½¤·¤ã¤¯¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¶¿¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥¶¤È¥¹¥¤¥«¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤·¤«ËÍ¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥¤¥«¤Ï¼ï¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤«¤é¥³¥Ã¥Á¤¬±ø¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¸ý¤¬¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÂç¤¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤Þ¤¿¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Î¿©¤ÙÊý¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤ÇÆÈÆÃ¤À¡£¡Ö£±Î³£±Î³¡Ê¼è¤Ã¤Æ¡Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÂÎÈ¾Ê¬¤Ç£²£°Ê¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤¸¤ê¤Ä¤¯¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ø¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¸ý¸µ¤¬¡£¤À¤«¤é¡Ä¤½¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¶¿¤Ï¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¬¶õ¤¤¤Æ¤ë¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ª¿å¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¿å¤Ç¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£Áá¿²Ááµ¯¤¤Ç¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¬¶õ¤¤¤Æà²¿¤«¿©¤Ù¤¿¤¤¤Êá¤È¤«à¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Êá¤È¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þà¥¸¥å¡¼¥¹¡Äá¤È¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¡¢»õËá¤¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ä¡×¡£¶¿¤Ïà¿©Íß¤è¤ê»õËá¤Í¥Àèá¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±Æü£µ²ó¡¢»õËá¤¤·¡¢£±²ó¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤ò·×¤Ã¤¿¤é¡Ö£±£³Ê¬¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£ÌÓ¤Î½À¤é¤«¤¤»õ¥Ö¥é¥·¤ò»È¤¤¡¢»õËá¤¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÀåËá¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥í¥¹¡¢£±ËÜÍÑ»õ¥Ö¥é¥·¤â»È¤Ã¤ÆËá¤¡¢¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤¹¤®»Å¾å¤²¤ë¤½¤¦¤À¡£