¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦»³Æâ·ò»Ê¡¡à£Ì£É£Î£Åá¤Î·é¤¤¤È¤³¤í¡ÖÎ®¹Ô¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ä¤á¤Ï¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤¬£²£´Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£»³Æâ·ò»Ê¡Ê£´£´¡Ë¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Æâ¤¬²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö£Ì£É£Î£Å¡×¡£¡Ö£Ì£É£Î£Å½Ð¤Æ¤¯¤ëÁ°¡¢¤ß¤ó¤Ê¥á¡¼¥ë¤ä¤Ã¤¿¤ä¤ó¡£¤½¤ì¤¬º£¤ß¤ó¤Ê£Ì£É£Î£Å¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Êº£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ë¥¢¥×¥ê¤Î£±¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤è¡£¤½¤ì¤¬¤â¤¦º£¡¢É¸½àÁõÈ÷ÊÂ¤ß¤Ë¤ß¤ó¤Ê»È¤Ã¤Æ¤ë¡££Ì£É£Î£Å¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¨¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡ª¡©¡Ù¡ØÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Á¤ã¤¦¡Ù¤¯¤é¤¤¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¤«¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Êµ¡Ç½¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÄÉ¿ï¤òµö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤ó¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥ê¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢£Ì£É£Î£Å¤¬¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö·é¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Õ¤ë¤Õ¤ë¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤ÆÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤¹¤ëµ¡Ç½¡Ë¤Ã¤ÆºÇ½é¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤¤¤Þ¤¤¤ÁÎ®¹Ô¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ä¤á¤Ï¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¤½¤³¤¬·é¤¤¡×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î·é¤µ¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯¥è¥·¥â¥È¤È¤¹¤´¤¤Èï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢£²£°£°£·Ç¯¤ËµÈËÜ¶½¶È¼çºÅ¤ÇÁÏ´©¤·¤¿Ì¡²è»¨»ï¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥è¥·¥â¥È¤â¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢¤¢¤«¤ó¤Ç¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é·ë¹½¤¹¤°¤ä¤á¤¿¡£¤¢¤ì·é¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£