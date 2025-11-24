ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¼ç±é¡ª¿·¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¡¢»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¡õ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÀ©ºîÈëÏÃ¤ò¸ø³«
¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ò¸ø³«¤·¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¶¦±é½÷Í¥¤ò¤ª¤ó¤Ö
Íè¤ë12·î6Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëJTBC¿·¤·¤¤½µËö¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤Ï2ÅÙ¤ÎÎø°¦¤ò¤·¤ÆÊÌ¤ì¤¿¥¤¡¦¥®¥ç¥ó¥É¡Ê±é¼Ô¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡Ë¤È¥½¡¦¥¸¥¦¡Ê±é¼Ô¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¡Ë¤¬ÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëµ»ö¤òÊóÆ»¤·¤¿µ¼Ô¤È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤·¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤âÇ»¸ü¤ËÎø°¦¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡£
¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë»÷¤¿¿Í¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤Ç±ÇÁüÈþ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿±é½Ð¤ò¸«¤»¤¿¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤¬¿·¤·¤¯ÈäÏª¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¡¢¸ý¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ìû²÷¤µ¤È¤È¤¤á¤¡¢¤½¤·¤ÆÍ¾±¤¤Î»Ä¤ëÈá¤·¤ß¤òÆ±»þ¤ËÅê¤²¤«¤±¤ëÄÁ¤·¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¤³¤Î´¶¾ð¤ÏÉ¬¤º±ÇÁü¤Ç¶ñ¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤ËÉ¬¿Ü¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¿§¡É¤Ë¹ç¤¦Å¬ÀÚ¤Ê¤È¤¤á¤¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ±¤Ê¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿±é½Ð¤Î¿ÍÀ¸¤Î´¶¾ð¤òºÆ¤Ó°ú¤½Ð¤¹»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ÆÆÄ¤Ï·àÃæ¤Ç¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´Ö¤Î´¶¾ð¤ÎÎ®¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²èÌÌ¤Ë°Ü¤¹¤«¤¬ºÇ¤âÂç¤¤ÊÇº¤ß¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö20Ç¯¶á¤¯¤Î´Ö¡¢¥¤¡¦¥®¥ç¥ó¥É¤È¥½¡¦¥¸¥¦¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿»þ´Ö¤òÀµ³Î¤Ë·×¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢1Ç¯¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤¬2¿Í¤Î±¿Ì¿¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤Ê±ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÊª¸ì¤¬3¤Ä¤Î»þ´ü¤Ë¡Ø¤ï¤«¤ì¤ë¡Ù¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¤Ä¤Î´¶¾ð¤È¤·¤Æ¡ØÝî¤ß¤³¤à¡Ù¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤¿¡×¤È±é½Ð¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤â1¤Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²èÌÌ¤Î¤Ê¤«¤Ë½Õ¡¢²Æ¡¢½©¡¢Åß¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¨Àá¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ2¿Í¤Î´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢µ¨Àá¤Î¾ð½ï¤È¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Îµ¨Àá¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤¿¡×¤ÈÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò¹ðÇò¤·¡¢ÅØÎÏ¤Î»òÊª¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ëÆü¤À¤±¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¥®¥ç¥ó¥É¤È¥¸¥¦¤ÎÊª¸ì¤ò¤¤¤è¤¤¤è»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤¤á¤¤È´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¡£ºÇ¸å¤Î¾ìÌÌ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤¬¿´¤Î¤Ê¤«¤ËÄ¹¤¯Î±¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤Ï12·î6Æü22»þ40Ê¬¤Ë´Ú¹ñ¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï12·î7Æü¤ËPrime Video¤ÇÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
