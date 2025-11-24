¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û3½äÌÜ»ØÌ¾¡¦ÔüÂ¼Íê¿Í¤È²¾·ÀÌó¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ø40¡Ù¡¡ÆóÅáÎ®¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡©¡¡·ÀÌó¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ë²ñ¸«¾ì¤â¾Ð´é
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï24Æü¡¢3½äÌÜ¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿ÔüÂ¼Íê¿Í(¤é¤¤¤È)Åê¼ê¤È²¾·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö40¡×¡£·ÀÌó¶â¤Ï5000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð¤Ï600Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¸«Æâ¤Ç¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¾å¤ÎÀ¤Âå¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÊý¡¹¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢NPB¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ËÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬Ì´¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤ÀÔüÂ¼Åê¼ê¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê1Æü1ÆüÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡È¥×¥í¤ÎÁª¼ê¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥±¥¬¤Ê¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤â»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ØÌ¾°§»¢»þ¤Ë¤Ï¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿ÔüÂ¼Åê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä(»×¤¤¤¬)ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¾¡Éé¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎHR¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¾¡Éé¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÇØÈÖ¹æ¡Ö40¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆþÃÄ»þ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÈÖ¹æ¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¥í¥Ã¥Æ¤Î40ÈÖ¤È¤¤¤¨¤ÐÔüÂ¼Íê¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·ÀÌó¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤¬¡£ÔüÂ¼Åê¼ê¤ÏÁ´³Û¤òÎ¾¿Æ¤ËÅÏ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÎ¾¿Æ¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú¤Ë²ñ¸«¾ì¤â¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£