¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¡É×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¤È¤ÎÊÆ¹ñÎ¹¹Ô¤Ø¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Î±¿Å¾¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¡Ê¥é¥ó¥×¤ò¡Ë¤Ä¤±¤Æ¤¬¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê27¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö#¤ß¤Á¤ç¥Ñ¥é¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÃÂÀ¸ÆüÎ¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡£ºÇ¶á³¤³°¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï³¤·Ï¤È¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢³¹¤È¤¤¤¦¤«¤½¤Ã¤Á·Ï¤Ç·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¥í¥¹¤È¥Ù¥¬¥¹¤Í¡×¤ÈÉ×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¤È¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸ÆüÎ¹¹Ô¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥í¥¹¤Ã¤Æ»þ´üÅª¤Ë¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤È»×¤¦¤¸¤ã¤ó¡¢1²ó¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£¤½¤ìÌÜÅª¤È»×¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´¤¯¸«¤Ë¹Ô¤¯Í¾Íµ¤µ¤¨¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËµÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¹ñºÝÌÈµö¤â¼è¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Á¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤·¤Æ½ª»Ï¼Ö°ÜÆ°¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿ÉáÃÊ¤È°ã¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥í¥¹¤ÏÇã¤¤Êª¤È¤«¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¡¢Çã¤¤¤¿¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤«¤â·ë¹½¥í¥¹¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£Ã¶Æá¤È7Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ë¤â1²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤À¤±¤É¤Á¤ã¤ó¤È²þ¤á¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¹Ô¤¤¿¤¤¤Í¤Ã¤Æ¥í¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼Ö¤â»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¼ÖÀþ¤âÆüËÜ¤È¤Ï¿¿µÕ¤À¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤âº¸¤À¤·¡£¤¢¤Ã¤Á¤Î¿Í¤Ï·ë¹½Èô¤Ð¤¹¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ï¤ê¤È¼Ö´Öµ÷Î¥¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÍ¤áµÍ¤á¤Î¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤é°Õ³°¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¡Ê¥é¥ó¥×¤ò¡Ë¤Ä¤±¤Æ¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¤¢¤ÎÊ¸²½¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤À¤«¤é°Õ³°¤È¾ù¤ê¹ç¤¤¤ÎÀº¿À¤È¤¤¤¦¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢±¿Å¾¤âÍ¾Íµ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Öº£²ó¥í¡¼¥É¥È¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤Í¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥í¥¹¤«¤é¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤â¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£