RINGO¤ÎÅß¸ÂÄê¥Û¥ê¥Çー¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª²Ú¤ä¤°µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤
³¹¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¤òÁý¤¹¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¡£¤½¤ó¤Ê¿´Ìö¤ëÅß¤Ë¡¢RINGO¤«¤é¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Û¥ê¥Çー¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Âç¿Íµ¤¤Î¾Æ¤¤¿¤Æ¥«¥¹¥¿ー¥É¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Ë²Ã¤¨¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·ºî¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ù¥êー¡×¤È¡Ö¥é¥à¥ìー¥º¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ½é¤Î¤ª¿©»ö¥Ñ¥¤¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥ßー¥È¥Ñ¥¤¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎBOX♡´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê²Ú¤ä¤«¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡ß¥Ù¥êー¤Î²Ú¤ä¤®¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ù¥êー¡×
¾Æ¤¤¿¤Æ¥«¥¹¥¿ー¥É¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤ ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ù¥êー
Åß¤Î¿·ºî¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æ¥«¥¹¥¿ー¥É¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤ ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ù¥êー¡×¡Ê550±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Úー¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤¬¼çÌò¡£
ÌªÄÒ¤±¤ê¤ó¤´¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥¸¥ã¥à¤Î»ÀÌ£¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤ÎÃæ¤Ë¥¥å¥Ã¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤¤¥¸¥ã¥à¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¥Û¥ê¥Çーµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë²Ä°¦¤µ¢ö12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Î¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ä¤Î²Ú¤ä¤«¤ª¤»¤Á¥®¥Õ¥È♡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òºÌ¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025
Âç¿Í¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥é¥à¥ìー¥º¥ó¡×
¾Æ¤¤¿¤Æ¥«¥¹¥¿ー¥É¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤ ¥é¥à¥ìー¥º¥ó
Ë§½æ¤Ê¥é¥à¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æ¥«¥¹¥¿ー¥É¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤ ¥é¥à¥ìー¥º¥ó¡×¡Ê530±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤³¤½¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
ÌªÄÒ¤±¤ê¤ó¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¡¢¥é¥à¼ò¤ÎÉ÷Ì£¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤í¤±¤ë¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÊÍ¾±¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¥é¥à¹¥¤¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Åß¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¡£
¤³¤Á¤é¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨¹á¤ê¤Å¤±¤Ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ìÔÂôÁ´ÉôÆþ¤ê♡¡Ö¥Û¥ê¥Çー¥»¥Ã¥È¡×
¥Û¥ê¥Çー¥»¥Ã¥È
º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¡Ö¥Û¥ê¥Çー¥»¥Ã¥È¡×¡Ê1,966±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢RINGO¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¹ë²Ú¤ÊBOX¡£
ÄêÈÖ¤Î¾Æ¤¤¿¤Æ¥«¥¹¥¿ー¥É¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Ë¡¢¿·ºî¤Î¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ù¥êー¡×¡Ö¥é¥à¥ìー¥º¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿©»ö·Ï¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥ßー¥È¥Ñ¥¤¡×¤¬1¸Ä¤º¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RINGO¤é¤·¤¤¡ÈÀÖ¡É¤ÎBOX¤Ï¥Æー¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë♡¥Ñー¥Æ¥£ー¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ä²ÈÂ²¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÅß¤ÏRINGO¤Î¥Ñ¥¤¤Ç¿´¤â¥Æー¥Ö¥ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ë♡
ÆÃÊÌ¤Êµ¨Àá¤òºÌ¤ë´Å¤¤»þ´Ö¡£RINGO¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Ñ¥¤¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¤´¤È¤ËÅß¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¤Î²Ú¤ä¤«¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¿©»ö·Ï¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Û¥ê¥Çー¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°Ï¤à¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¡¢RINGO¤Î¡È¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡