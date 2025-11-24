¥¦¥Ê¥®¤Î¹ñºÝ¼è°úµ¬À©¤òµÄÏÀ¤Ø ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤ÎÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤¬³«Ëë
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤ÎÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤Î¥¦¥Ê¥®¤ò¹ñºÝ¼è°ú¤Îµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤«¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀäÌÇ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÌîÀ¸À¸Êª¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¼è°ú¤òµ¬À©¤¹¤ë¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¡×¤ÎÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥Ê¥®¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¦¥Ê¥®¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Ë´ð¤Å¤¤¹¤Ç¤Ë¹ñºÝ¼è°ú¤Îµ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢EU¤Ê¤É¤ÏÂ¾¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥¦¥Ê¥®¤òµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤ë¤è¤¦Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤ÏÀäÌÇ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¾ÃÈñ¤¹¤ë¥¦¥Ê¥®¤Î¤ª¤è¤½7³ä¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼è°ú¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äó°Æ¤Ï27Æü¤Î°Ñ°÷²ñ¤ÇºÎ·è¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤¬»¿À®¤¹¤ì¤Ð12·î5Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÇºÇ½ª·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£