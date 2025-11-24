Ãæ¹ñ¤Î¸¦µæ¼Ô¡¢5²¯4000ËüÇ¯Á°¤Î¡Ö²½ÀÐ¤ÎÊõ¸Ë¡×¤òÈ¯¸«
ÆîµþÂç³Ø¤¬11·î20ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹»¤ÎÄÀ¼ùÃé±¡»Î¤¬Î¨¤¤¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î¸ô¶âÇÈÇî»Î¤é¤Ï¡¢Ãæ¹ñÃæÉô¤Î¸ÐËÌ¾ÊÄÌ»³¸©¤ÇÌó5²¯4000ËüÇ¯Á°¤Î¥¨¥Ç¥£¥¢¥«¥éµª¤Î²½ÀÐ¤ÎÊõ¸Ë¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡ÖÄÌ»³ÆÃ°ÛËäÂ¢²½ÀÐ¸Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ï±ÀÆî¾ÊÀ¡¹¾À¸Êª·²¤ËÂ³¤¯Ãæ¹ñ¤Î¸ÅÀ¸Êª³ØÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë²è´üÅª¤Ç½ÅÍ×¤Ê¿ÊÅ¸¤Ç¤¹¡£´ØÏ¢¤¹¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢ÃÏµå½é´ü¤ÎÆ°Êª¿Ê²½¤È¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢ÇúÈ¯¤ÎÁ°¿¨¤ì¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê²½ÀÐ¤Î¾Úµò¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¥¨¥Ç¥£¥¢¥«¥éµª¸å´ü¡ÊÌó5²¯4000ËüÇ¯Á°¡Ë¤ÎÃÏÁØ¤Ë¤¢¤ëÈùÎ³»Ò¤«¤éÀ®¤ëÅ¥´ä¤ÈÊÇ´ä¤«¤é¡Ö¥é¥ó¥²¥ª¥â¥ë¥Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²½ÀÐ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ¸Êª¤Ï¥Ð¡¼¥¸¥§¥¹ÊÇ´ä¥¿¥¤¥×¤Î·Á¤Ç´°àú¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¡¼¥¸¥§¥¹ÊÇ´ä¥¿¥¤¥×¤ÎÂÏÀÑ´ä¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î²½ÀÐ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤À¸Êª¤ÎÆðÁÈ¿¥¤âÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥«¥Ê¥À¤Î¥Ð¡¼¥¸¥§¥¹ÊÇ´ä²½ÀÐ·²¤ÈÃæ¹ñ±ÀÆîÀ¡¹¾À¸Êª·²¤ÇÂ¿¤¯³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈþ¤·¤¤²½ÀÐ¤Ï¡¢Íò¤äÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¿¼¿å¤äÄã»ÀÁÇ´Ä¶¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÅ»Ò¸²Èù¶ÀÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²½ÀÐ¤Ë¤ÏÃºÁÇ¡¢Å´¡¢¥ê¥ó¤Ê¤É¤Î¸µÁÇ¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥§¥¹ÊÇ´ä¥¿¥¤¥×¤ÎËäÂ¢¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¹âÀºÅÙ¥¸¥ë¥³¥óÇ¯ÂåÂ¬ÄêË¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÌ»³²½ÀÐ¸Ë¤ÏÌó5²¯4374ËüÇ¯Á°¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¥¨¥Ç¥£¥¢¥«¥éµª¤«¤é¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µª¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë