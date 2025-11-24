±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È·ëº§¡ª 7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤«¤È¡Ä¡×Ä¾É®¥³¥á¥ó¥È¤ÇàÅÅ·âº§áÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤½¤ÎÊ¬¹¬¤»¤Ë¡×¡ÖÍ¦µ¤¤¢¤ë·èÃÇ¡×
¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¸µ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë
¡¡¸µ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤Ç¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ëÃËÀ¤È¤Î·ëº§È¯É½¡£Ä¾É®¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ»ä¡¢ÂçÀ¾¿¿ÈÁ¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»È¯7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öambitious¡×¤ÎÂçÀ¾¿¿ÈÁ¡£
¡¡X¤ËÄ¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ÇºÜ¤·¡Ö¡Øambitious¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢·ëº§¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¶»¤ÎÆâ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï·ó¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ê2025.10.1¤è¤ê±¿±Ä¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢Ê¸Ãæ¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ëº§¸å¤â³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¡Ö°ÛÎã¤Ê¤ªÏÃ¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤«¡¢²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ªËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤â³èÆ°·ÑÂ³¤Ï´ò¤·¤¤¡×¡ÖÈ¯É½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÍ¦µ¤¤¢¤ë¤´·èÃÇ¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö10Âå¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶³´¿¼¤¤»×¤¤¡×¡Ö¤Á¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤±¤É ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡×½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£