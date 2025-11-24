àÏ²Â®¤ÎËàÅ·Ï°¥¬¡¼¥ëá20ºÐ¥¢¥¤¥É¥ëà174¥»¥ó¥Á¤Î°µ´¬¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¨¥¨Ä¯¤á¡Á¡×¡Ö¿§µ¤¤¬Áý¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡Âçºå¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ª¤Á¤ã¥á¥ó¥¿¥ë✩¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Î²¼Ã«¤¢¤æ(20)¤¬»É·ãÅª¤Ê¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ÎÆü¤â¹âÇ®¤ä¤Ã¤¿¡¡¤¹¤°Ç®¤ë¤Í¤ó¤Ê¤¡¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹õÃÏ¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¤Ç³¬ÃÊ¤Ë¹ø¤«¤±¤ÆµÓÁÈ¤ß¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿ÈÄ¹174¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄ¹¤¤µÓ¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿§µ¤¤¬¤À¤À¤â¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþµÓ¤À¤ï¡×¡Ö¥¨¥¨Ä¯¤á¡Á¡×¡Ö¿§µ¤¤¬Áý¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬¥Þ¥·¥Þ¥·¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¼Ã«¤Ï2021Ç¯3·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âçºå½Ð¿È¤Ç¹â¿ÈÄ¹¤Ê¤³¤È¤«¤é¡ÖÏ²Â®¤ÎËàÅ·Ï°¥¬¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯3·î29Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£