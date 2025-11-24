¡Ö¼Õ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ§¤á¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¤¬¡Ä¡×¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à»Ø´ø´±¡¢½ÉÅ¨¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¶þ¿«»´ÇÔ¤Ç¼Õºá¡£¥Ñ¥êSGÀï¡¢¥·¥Æ¥£Àï¤ÈÂç°ã¤¤
¡¡¸½ÃÏ11·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤Ç¡¢¹â°æ¹¬Âç¤¬½êÂ°¤¹¤ë£¸°Ì¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬¡¢¼ó°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢Îý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¹â°æ¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢£±¡Ý£´¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î½øÈ×¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢36Ê¬¤Ë¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢41Ê¬¤È46Ê¬¤Ë¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÍá¤Ó¡¢ÂçÎÌ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢55Ê¬¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤¬¸«»ö¤Ê¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê·ø¼é¤ò¸Ø¤ë½ÉÅ¨Áê¼ê¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡£µó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤Ï¡¢76Ê¬¤Ë10ÈÖ¤Î¥¨¥¼¤Ë¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤µ¤ì¡¢¶þ¿«¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤ÎÉ½¾ð¤Ï¸·¤·¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤«¤é¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤òÎ¨¤¤¤ë52ºÐ¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡ÖºÇ¤â¼ºË¾¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¤«¤éÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤«...ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÁê¼ê¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ºÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¶âÍËÆü¤ËÏÃ¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¸ß³Ñ¤ËÀï¤¨¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢»þÀÞ¹¶¤á¹þ¤àÀï½Ñ¤ÇÎ×¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÏÀ®¸ù¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¤ä¤ä¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÁê¼ê¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤À¤±¤Î¼Á¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸½ºß¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢2019Ç¯12·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤¬Ä¹´üÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ë¿¨¤ì¡¢¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ§¤á¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¤¬¡¢Èà¤é¤Ï£¶Ç¯¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Ï£´¤«·î¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£Æü¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£90Ê¬´Ö»ÙÇÛ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¥Æ¥£Àï¤äPSGÀï¤Ç¸«¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤ÏÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ºòµ¨¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¡¢¿·ÂÎÀ©½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿UEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¡¢£²¡Ý£²¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿PKÀï¤ÎËö¤ËÀËÇÔ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£²Àá¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î£²»î¹ç¤ËÈæ¤Ù¡¢º£²ó¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¤«¤Ê¤êÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
