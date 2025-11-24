¡ÚÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÈª²¬Æà¼Ó¡¡66¤È¿¤Ð¤·ÄÌ»»17¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÆüËÜÀªºÇ¹â5°Ì¡¡¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬2Ï¢ÇÆ¡¡
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¡¡CME¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡¡¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¡á6734¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢9°Ì¤Ç½Ð¤¿Èª²¬Æà¼Ó¡Ê26¡á¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬66¤È¿¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»17¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê22¡á¥¿¥¤¡Ë¤¬68¤Ç²ó¤ê¡¢26¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÂç²ñ2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£º£µ¨3¾¡ÌÜ¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»7¾¡ÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¾Þ¶â400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯2000Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡68¤Î´ä°æÀéÎç¡Ê23¡áHonda¡Ë¤È71¤ÎÃÝÅÄÎï±û¡Ê22¡á¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×HD¡Ë¤¬12¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç13°Ì¡¢68¤ÎÀ¾¶¿¿¿±û¡Ê24¡áÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤È72¤Î´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡áHonda¡Ë¤Ï11¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç19°Ì¡¢69¤Î¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê25¡áÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤È70¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê27¡áÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤Ï10¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç26°Ì¡¢70¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê24¡á²Ö²¦¡Ë¤Ï8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç36°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿¥¸¡¼¥Î¤Ïº£µ¨¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¢Ç¯´ÖºÇ¾¯Ê¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤Î¥Ù¥¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£