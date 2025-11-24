ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 巫峡・神女風景区、初冬の趣に 中国重慶市 巫峡・神女風景区、初冬の趣に 中国重慶市 巫峡・神女風景区、初冬の趣に 中国重慶市 2025年11月24日 14時31分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２３日、巫峡・神女風景区の紅葉。（重慶＝新華社記者／王全超） 【新華社重慶11月24日】中国重慶市の巫山の巫峡・神女風景区では、初冬の山河が美しい景色を織り成している。２３日、巫峡・神女風景区の紅葉。（重慶＝新華社記者／王全超）２３日、巫峡・神女風景区の景色を楽しむ観光客。（重慶＝新華社記者／王全超）２３日、空から見た巫峡・神女風景区。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）２３日、巫峡・神女風景区の紅葉。（重慶＝新華社記者／王全超）２３日、空から見た巫峡・神女風景区。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）２３日、空から見た巫峡・神女風景区。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）２３日、空から見た巫峡・神女風景区。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）２３日、巫峡・神女風景区の紅葉。（重慶＝新華社記者／王全超）２３日、巫峡・神女風景区で紅葉を撮影する観光客。（重慶＝新華社記者／王全超）２３日、観光客が集まる巫峡・神女風景区の展望スポット。（重慶＝新華社記者／王全超）２３日、巫峡・神女風景区で観光客を運ぶゴンドラ。（重慶＝新華社記者／王全超）２３日、巫峡・神女風景区で観光客を運ぶゴンドラ。（重慶＝新華社記者／王全超）２３日、巫峡・神女風景区で景色を撮影する観光客。（重慶＝新華社記者／王全超）２３日、空から見た巫峡・神女風景区。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）２３日、巫峡・神女風景区で観光客を運ぶゴンドラ。（重慶＝新華社記者／王全超） リンクをコピーする みんなの感想は？