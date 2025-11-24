日本で大ヒットを記録している映画「国宝」の上映がアメリカ・ニューヨークでも始まり、主演の吉沢亮さんが23日、舞台挨拶で作品にかけた思いを語りました。

映画「国宝」主演・吉沢亮さん

「撮影に入る1年半前から歌舞伎の稽古を始めた。（本物の歌舞伎役者に）届かないと分かっていてもいくしかない、という覚悟や意地みたいなものをもって、この作品に挑みました」

映画「国宝」で主演を務める吉沢亮さんは23日、ニューヨークの「日米交流団体」向けに開かれたイベントの舞台挨拶でこう述べた上で、「本来の歌舞伎では様式美として見せるところをあえてエモーショナルに演じ、それが映画では非常にドラマチックになっていた」と語りました。

また、一緒に登壇した李相日監督は、モデルとなった歌舞伎役者とのエピソードや衣装の色やスタイルに込めた思いなど、映画制作の舞台裏を明かしました。

「国宝」は今回、ニューヨークで21日から1週間公開され、来年、全米で公開予定だということです。

「国宝」は、アカデミー賞の国際長編映画賞のノミネート候補に選ばれていて、受賞すれば日本勢として4年ぶりの快挙となります。