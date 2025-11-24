ＤｅＮＡの筒香嘉智外野手が２４日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の３億円でサイン。来季は３年契約の最終年を迎える。（金額は推定）

筒香は今季を振り返って、「昨年帰ってきて、昨年、今年の前半はなかなかいい感覚もなく、いいパフォーマンスもできなかった。自分の感覚を取り戻すことができたので、感覚通りの数字だったと思う」と話した。また来季に向けては「リーグ優勝に向かって全力で行くということです」と意気込んだ。

今季は三塁にも就いたが、来季については「監督に言われたところで勝ちに貢献できるように」とこだわりなくチームのために動いていく意思を示し、今オフの自主トレについては「内緒。世界中のどこかにいます」と笑った。

今季は「３番・左翼」で６年ぶりの開幕スタメンとなったが、なかなか状態が上がらず、５月に２軍再調整。ミニキャンプを経て１軍に再昇格したが、７月に２度目の再調整となった。

それでも正念場の８月に１軍復帰すると、下旬から本塁打を量産。６年ぶりの２桁本塁打を記録し、７年ぶりの３試合連続本塁打もマーク。８月以降は３３試合の出場で１４本塁打を放つなど、いかんなく力を発揮した。

今季は７５試合に出場し、打率・２２８。２０本塁打、４３打点だった。

筒香は２４年に３年契約を結び、２年目までは推定年俸３億円でサインしており、３年目は変動制となっていた。