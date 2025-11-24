FC大阪vs高知 スタメン発表
[11.24 J3第37節](花園)
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 16 橋本陸
DF 23 秋山拓也
DF 37 堤奏一郎
MF 8 芳賀日陽
MF 25 武井成豪
MF 27 澤崎凌大
FW 10 久保吏久斗
FW 19 増田隼司
FW 51 西村真祈
控え
GK 31 菅原大道
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
MF 24 佐藤諒
MF 33 禹相皓
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 20 堀越大蔵
FW 39 望月想空
監督
藪田光教
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 41 アルナウ
DF 2 吉田知樹
DF 4 小林大智
DF 37 深川大輔
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 26 須藤直輝
MF 72 福宮弘乃介
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
控え
GK 21 大杉啓
DF 3 中田永一
DF 25 今井那生
DF 35 松本光平
MF 10 佐々木敦河
MF 15 小林里駆
MF 66 三好麟大
FW 18 東家聡樹
FW 20 杉山伶央
監督
白石尚久
