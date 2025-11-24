[11.24 J3第37節](花園)

※14:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[FC大阪]

先発

GK 1 山本透衣

DF 3 川上竜

DF 16 橋本陸

DF 23 秋山拓也

DF 37 堤奏一郎

MF 8 芳賀日陽

MF 25 武井成豪

MF 27 澤崎凌大

FW 10 久保吏久斗

FW 19 増田隼司

FW 51 西村真祈

控え

GK 31 菅原大道

DF 5 水口湧斗

DF 6 舘野俊祐

MF 24 佐藤諒

MF 33 禹相皓

MF 41 野瀬龍世

FW 9 島田拓海

FW 20 堀越大蔵

FW 39 望月想空

監督

藪田光教

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 41 アルナウ

DF 2 吉田知樹

DF 4 小林大智

DF 37 深川大輔

MF 8 高野裕維

MF 16 上月翔聖

MF 19 水野颯太

MF 26 須藤直輝

MF 72 福宮弘乃介

MF 88 工藤真人

FW 9 新谷聖基

控え

GK 21 大杉啓

DF 3 中田永一

DF 25 今井那生

DF 35 松本光平

MF 10 佐々木敦河

MF 15 小林里駆

MF 66 三好麟大

FW 18 東家聡樹

FW 20 杉山伶央

監督

白石尚久