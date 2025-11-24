[11.24 J3第37節](ロートF)

※14:00開始

主審:植松健太朗

<出場メンバー>

[奈良クラブ]

先発

GK 15 岡田慎司

DF 3 澤田雄大

DF 5 鈴木大誠

DF 16 奥田雄大

DF 40 吉村弦

MF 14 中島賢星

MF 23 岡田優希

MF 25 神垣陸

MF 41 森田凜

FW 11 百田真登

FW 17 田村翔太

控え

GK 99 遠藤雅己

DF 6 中山雅斗

DF 13 都並優太

DF 22 生駒稀生

MF 7 田村亮介

MF 8 堀内颯人

MF 10 山本宗太朗

MF 20 國武勇斗

FW 24 山本駿亮

監督

小田切道治

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 20 山内琳太郎

DF 54 綿引康

MF 6 徳永裕大

MF 10 中山陸

MF 16 高野遼

MF 24 杉本蓮

MF 26 西久保駿介

MF 27 西山拓実

FW 9 ラファエル・フルタード

控え

GK 31 猪瀬康介

DF 18 三鬼海

DF 36 中塩大貴

MF 8 大迫塁

MF 15 前田泰良

MF 17 竹内崇人

FW 11 武藤雄樹

FW 14 高木彰人

FW 97 藤沼拓夢

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト