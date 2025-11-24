奈良vs相模原 スタメン発表
[11.24 J3第37節](ロートF)
※14:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 16 奥田雄大
DF 40 吉村弦
MF 14 中島賢星
MF 23 岡田優希
MF 25 神垣陸
MF 41 森田凜
FW 11 百田真登
FW 17 田村翔太
控え
GK 99 遠藤雅己
DF 6 中山雅斗
DF 13 都並優太
DF 22 生駒稀生
MF 7 田村亮介
MF 8 堀内颯人
MF 10 山本宗太朗
MF 20 國武勇斗
FW 24 山本駿亮
監督
小田切道治
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 20 山内琳太郎
DF 54 綿引康
MF 6 徳永裕大
MF 10 中山陸
MF 16 高野遼
MF 24 杉本蓮
MF 26 西久保駿介
MF 27 西山拓実
FW 9 ラファエル・フルタード
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 18 三鬼海
DF 36 中塩大貴
MF 8 大迫塁
MF 15 前田泰良
MF 17 竹内崇人
FW 11 武藤雄樹
FW 14 高木彰人
FW 97 藤沼拓夢
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
