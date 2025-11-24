元宝塚娘役スターで女優の星南のぞみ（32）が24日、自身のSNSを更新し、一般男性との結婚を発表した。

星南は「いつも応援して下さる皆さまへ」とし直筆の報告文を掲載。「この度、11月22日にかねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしました」と伝えた。

新郎の肩に頭を乗せた自身のウエディングショットをアップし「お相手は、お料理上手な心優しい一般の方です」と紹介。

「沢山の方に支えて頂き、ここまで来る事ができました。これからも感謝の気持ちを忘れず、お仕事も変わらず続けて参ります」と意気込み。「どうぞ温かく見守って頂けたら嬉しいです」と呼びかけた。

◆星南（せいな）のぞみ 9月4日、滋賀県大津市生まれ。同志社女子高を経て12年宝塚歌劇団入団。雪組に配属となり15年「ルパン三世」で新人公演初ヒロイン。さらに同年9月放送のNHK「経世済民の男 小林一三」でドラマ出演も。21年に退団後はCX「コスメティック・プレイラバー」、テレビ朝日「爆上戦隊ブンブンジャー」などテレビやCMなど幅広く活躍している。