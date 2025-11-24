AKB48・小栗有以、1stフォト＆スタイルブック『AB型の左利き』表紙決定
12月5日に発売されるAKB48・小栗有以の初スタイルブック『AKB48小栗有以1stフォト＆スタイルブック AB型の左利き』（宝島社）より、表紙が解禁された。
【写真】『AB型の左利き』先行解禁カット
AKB48のエース・小栗有以にとって初のフォト＆スタイルブックとなる本書。撮影ロケ地は大分県で、大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックなショットまで、ゆいゆいの魅力を余すところなく収録する。本書でしか見ることのできない浴衣姿や、温泉を楽しむシーンも必見。まるでゆいゆいと一緒に旅をしているような気分で楽しめる1冊だ。
さらに、“崩れない”と話題となったメイクや愛用スキンケア、ボディケアの美容情報、お気に入りの私服紹介、100のQ＆Aなど知りたかったパーソナルな部分も深掘り。小栗の魅力が1冊にぎゅっと詰めこまれている。
また、発売を記念したお渡し会が、HMV＆BOOKS SHIBUYAにて12月20日14時より、星野書店 近鉄パッセ店にて12月21日10時15分より、梅田 蔦屋書店にて12月21日17時より開催されることが決定した。
【お渡し会特典内容】
■1冊券
・サインなし書籍を本人からお渡し
■3冊券
・サインあり書籍1冊を本人からお渡し
・サインなし書籍2冊をスタッフからお渡し
・ランダムトレカ3枚（全12種）
■5冊券
・サインあり書籍1冊を本人からお渡し
・サインなし書籍4冊をスタッフからお渡し
・ランダムトレカ5枚（全12種）
・ツーショットチェキ撮影
『AKB48小栗有以1stフォト＆スタイルブック AB型の左利き』は、宝島社より12月5日発売。定価3300円（税込）。
