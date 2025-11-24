子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。本日2025年11月24日に60歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん 60歳誕生日を報告 「シアワセ間違いなしの60歳になりますね」 撮影現場の 松茸プレゼントに感激





古村さんはブログで「今朝は晴れ」と天気について触れながら、「私の60歳の誕生日なのです」と喜びを綴っています。また、「この日を迎えられるとは」とコメントし、節目の年への感慨も明かしました。







撮影現場では、スタッフから誕生日のお祝いを受けたことも報告。「昨夜撮影終了後、お祝いして頂きました」と記し、松茸のプレゼントをもらったことを喜んでいます。







現在参加している作品については「詳細はまだお伝え出来ませんが、写真も撮りました」と述べており、近日中に新たな情報が公開される可能性があります。







古村さんは「SO HAPPY シアワセ間違いなしの60歳になりますね」と前向きな姿勢を見せつつ、「穏やかな一日となりますように」とブログを締めくくっています。







古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。さらに22歳の時にはNHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍人気俳優の仲間入りを果たしました。

ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は再々再発したがんと闘いながら、俳優活動を続けています。







2012年1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し子宮を全摘出。

2017年3月、「がん」が「再発」。

2017年11月、「がん」が「再々発」。

2023年1月、「がん」が「再々再発」。現在も治療中とのことです。



【担当：芸能情報ステーション】