¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤È²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬¥À¥á½Ð¤·¡Ö»°ÎÝ¼ê¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Èµð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÇàÉÔÍ×ÏÀá¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â¤Ë³ÍÆÀ¤ËÇ®¿´¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÎÝ¼ê¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Í¥¤¥é¡¼¤È£µÇ¯¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¡£»°ÎÝ¼ê¤Ï¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥·¥¢¥È¥ë¥¿¥¤¥à¥¹¡×¤Ï²áµî£²¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ£²¿Í¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÏÃ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡ÖÂ¼¾å¤È²¬ËÜ¤Ï¼éÈ÷¤Î¼å¤µ¤«¤é»°ÎÝ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ìÎÝ¼ê¤ÎÊý¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Í¥¤¥é¡¼»ÄÎ±¤ÇÉ÷¸þ¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¥×¥íÄÌ»»¤Ç»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ£¸£³£µ»î¹ç¡¢°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ£µ£±£¹»î¹ç¡¢Â¼¾å¤Ï»°ÎÝ¼ê¤Ç£·£¶£³»î¹ç¡¢°ìÎÝ¼ê¤Ç£²£¶£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤É¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤âÂ¼¾å¤¬£Í£Ì£Â¥ì¥Ù¥ë¤Î»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷ÈÏ°Ï¡¢°ÂÄêÀ¡¢ÏÓ¤ÎÀºÅÙ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬µ¿Ìä¤À¡£²¬ËÜ¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¤¹¤°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÎÝ¤Ê¤é¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼é¤ì¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤â¤ËÂÇ·â¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¼¾å¤Ï»°¿¶¿ô¡¢¶õ¿¶¤ê¤ÎÂ¿¤µ¤¬¤«¤Í¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢²¬ËÜ¤â¡ÖÂÇµå¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬¤è¤¯¡¢»°¿¶¤â¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡£Â¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë£²¿Í¤À¤¬¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬Â¾µåÃÄ¤ò¿µ½Å¤Ë¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£