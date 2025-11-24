WEST.神山智洋＆超特急タカシ＆HANA・MOMOKAら、思いのこもったネイル披露「ネイルオブザイヤー2025」授賞式に豪華集結
【モデルプレス＝2025/11/24】24日、東京ビックサイトにて「ネイルオブザイヤー2025」授賞式が行われ、受賞したWEST.の神山智洋、超特急の松尾太陽（タカシ）、HANAのMOMOKA（モモカ）、見取り図のリリー、山東昭子が登壇した。
【写真】「ネイルオブザイヤー2025」受賞した人気イケメンアイドル
2年連続受賞となった神山は、黒のストライプやパールの質感取り入れた白デザインなど衣装とリンクさせたネイルを披露。松尾は季節に合わせた赤と緑に加えて、左手小指には8号車（ファンネーム）を意味する“8”の数字を取り入れたネイルとなっていた。
MOMOKAは、4.5時間かけたというギラギラとした長めのシルバーネイルで登場。「JNAジェルネイル技能検定試験」初級に合格したリリーは、金髪に合わせた黄色ネイルを見せた。
倍賞千恵子はVTR出演。山東は「何歳になっても女性は華でなければいけない。お洒落を忘れたら寂しいですよね。元気な100歳を作るためにもいつまでも身だしなみ、そのお洒落の基本はネイルだと思っております。お洒落頑張っていきましょう」と呼びかけた。
「ネイルオブザイヤー」の前身でもある「ネイルクイーン」の発表は、1996年から開始し、今年で30回目となる（「東京ネイルエキスポ」自体は、前身のインターナショナルネイルエキスポから数えて27回目の開）ネイルをこよなく愛し、ネイルの素晴らしさを伝える各界著名人の中から、今年最も輝いている人に贈られる称号であり、毎年多くの注目を集める。
今回は一般投票と、プロネイリスト（JNA認定講師）の投票のほか、JNA認定サロンやサポートネイルサロン、JNA認定校など幅広く投票を実施。1万票を超える投票の中から、神山、松尾、MOMOKA、リリー、倍賞（※授賞式は動画出演）、山東の各分野で活躍する40周年にふさわしい豪華な6人が選出された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
