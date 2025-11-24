俳優ブルース・ウィリス（70）が、脳の病気である前頭側頭型認知症（FTD）によって娘を認識できない状況にあるという。2022年に変性疾患のFTDと診断されたブルース、元妻で女優デミ・ムーア（63）との間にできた娘で歌手のルーマー・ウィリス（37）が自宅を訪ねても誰かわからないそうだ。



【写真】父ブルースを抱くルーマー 思いは届いているのか…

ルーマーはインスタグラムストーリーで「今でも父に会いに行き抱きしめることができて、本当に幸せだし感謝している」とコメント。続けて「父の家を訪ね抱きしめる時、たとえ向こうが私を認識できなくても、私が注ぐ愛情を感じ取ってくれている。そして父からもその愛情を感じ取れることに心から感謝している」と明かした。さらに「（2歳になる娘の）ルーエッタと一緒に訪ねて、父と時間を過ごせること、父が私に向けてくれる愛を感じられること、そして私が父を愛し、父と共にいられることにただ感謝している」とつづった。



人格・行動・言語に影響を与える脳疾患群と共に暮らすブルースの状態について、ルーマーは「まあまあ」と認めつつも、FTDと闘う誰もが「決して良くはない」と強調した。父親の近況を尋ねられ「みんなよくこの質問をするけど、正直答えるのは難しい。なぜならFTDを患っている人は誰だって調子が良くないから。前頭側頭型認知症（FTD）と向き合っている人として、彼は大丈夫だけどね」と答えた。「『彼は元気！』と言えるような答え方があるなら。でもね、そういう基準はもう通用しないんだと思う。だからこの質問はいつも難しいの」と複雑な心境を伝えた。



一方、妻エマ・ヘミング・ウィリス（47）は先月、夫がFTDと診断された後、夫婦として「希望も、方向性も、支えも何もかもを失った」と話していた。「今振り返ると、本当に信じられないことだった。まるで一瞬で人生を根こそぎ奪われるような、トラウマ的な体験だから」「あの診察後、私はネットで徹底的に調べ始めた。この診断は何を意味する？夫にどんな影響があるのか？家族にどんな影響が出るのか？ FTDの場合、初期の数年は本当に大変。全てをリアルタイムで理解しようとしつつ、その場その場で学んでいくから。進行性の病気ゆえにね」「初期段階では、本人はまだある程度自分で対処できる。でも徐々に必要な支援が変わってきて、以前できたことができなくなる。支援体制を強化しなければならないの」と吐露した。



