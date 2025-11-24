ウクライナ戦争で好況を迎えたとみられるロシア防衛産業が人員不足、制裁による需給問題、そして財政問題で困難に直面している。制裁のために西側で作られた部品・材料を確保するのに困難がある中、過去に定めた供給価格を強要され、さらにロシア政府が代金の支払いを先に延ばす状況だ。

＜1＞ロシア防衛産業、戦争長期化で厳しく

海外軍事メディアのディフェンスブログがウクライナ戦争を支えてきたロシア防衛産業が深刻な危機に直面しているというロシア内部の評価が出ていると報じた。戦争が長期化し、莫大な軍の需要があるが、複合的な問題がロシア防衛産業全般を圧迫しているという。

1つ目、防衛産業企業で勤務していた熟練労働者が戦争に動員されたり犠牲になったりし、防衛産業企業は生産ラインを維持する十分な人材を確保できずにいる。その結果、一部の工場は大量の注文を消化している。

2つ目、西側の制裁の余波で核心部品・原材料の確保が難しくなった。半導体以外の潤滑油・精密コーティング材料などの輸入がふさがったり価格が急騰したりした。ロシア内部で購入する努力もあったが、ロシア産代替品は性能が落ちるという評価を受けている。

3つ目、防衛産業会社の財政状態が悪化している。ロシア政府が防衛産業会社に対する代金支払いを延ばし、このため戦車を生産する企業は1月に引き渡した戦車の代金を受けていない状況で契約を引き続き履行しなければならない状況だ。政府の支払い遅延はそうでなくとも厳しい防衛産業会社の財政状況を悪化させている。ロシア軍の中高度長期滞空無人機オリオンを生産するクロンシュタットは数億ルーブル規模の債務請求訴訟がいくつか提起されている。

政府が定めた価格政策も問題を悪化させている。企業は政府に過去の固定納品価格で契約を結ぶが、必要な部品は市場価格で購入している。こうした契約構造のため企業に損害が生じている。

4つ目、ウクライナの攻撃で基盤体系が破壊された。ドローンとミサイル攻撃、そして鉄道網の破壊などのサボタージュは主な防衛産業工場、物流拠点、燃料と潤滑油供給施設に被害を与えている。

5つ目、輸出市場の縮小だ。伝統的にロシア防衛産業企業は外国への輸出で損失を補填してきたが、制裁のために輸出が遮断されたり取引が延期されたりするケースが増えた。例えばインドネシアとエジプトはSu−35戦闘機を購入する計画だったが、これを取り消した。インドは海軍艦艇に搭載するガスタービン部品の需給問題で契約を取り消した。輸出による収益が減り、企業は内需用低価格契約で生じる損失を埋めるのが難しくなった。

ディフェンスブログは危機が単なる一時的な障害でなく、ソ連崩壊後の最悪レベルの構造的危機と分析した。

＜2＞英政府、艦艇搭載用ドラゴンファイアレーザー購入決定

2025年11月20日（現地時間）、英国防省がドラゴンファイア高エネルギーレーザー武器を実戦配備のための生産段階に転換すると発表した。ドラゴンファイアは最近ヘブリディーズ訓練場で行った評価で時速650キロで飛行する高速ドローンを撃破し、英国防省はMBDA UKと3億1600万ポンド（約650億円）規模の契約を締結した。英国防省は2027年までに海軍45型駆逐艦に初めて搭載する計画だ。

ドラゴンファイアは海軍艦艇に設置できる高出力光ファイバーレーザー武器。精密追跡センサーと高速照準光学装置、リアルタイム射撃制御システム、熱管理設備がある。MBDA UK、レオナルド、キネティック、そして英国防科学技術研究所（Dstl）が共同で開発したドラゴンファイアは実験段階を越え「最小配置可能能力（Minimum Deployable Capability）」と評価された。

技術的な強みの一つは費用だ。ドラゴンファイアは1回の発射の費用が約10ポンド（約2万ウォン）にすぎず、シーバイパーのような伝統的な対空ミサイルと比較すると費用効率性が高い。また1キロの距離から1ポンド硬貨の大きさ（23．62ミリ）の物体も打撃できる高い精密度を誇る。

運用の側面でドラゴンファイアは従来のミサイルシステムを完全に変えるより補完の役割をするとみられる。レーザー武器はミサイルのような弾薬の消耗なく、速くて持続的な迎撃オプションを提供できる。しかし雨・海霧など大気環境がレーザー性能に影響を及ぼすため、レーザーは複合防空体系の一つの軸として設計されたという分析だ。

政策的に今回の投資は英国の戦略的国防調達方式が変化している信号と考えられる。英国は最近発表した戦略防衛検討（SDR）で高出力レーザーなど誘導エネルギー武器を戦略優先順位に設定し、ドラゴンファイアはこのうち核心事業としての位置を確立している。SDRでは今後マイクロ波基盤の誘導エネルギー武器など多様な次世代技術に対する科学技術投資を拡大するという計画が含まれている。

戦略的な観点でドラゴンファイアの配置は英国が直面した低価格ドローン・大量ミサイル脅威に対応する実用的解決法と考えられる。最近、戦場では小型ドローン攻撃が増え、高費用ミサイルだけでは対応に限界がある。

海軍艦艇へのレーザー導入は、以前から多様なレーザー武器を開発・テストしている米国、そして今回導入を決めた英国のほか中国も試みている。海外軍事メディアのアーミーリコグニションは中国海軍が071型揚陸艦「四明山」に続いて「祁連山」もLY−1高エネルギーレーザー武器体系を装着した可能性が高いと報じた。

＜3＞NATO核基地上空を侵犯されたベルギー、ラトビア製迎撃ドローン導入

海外軍事メディアのディフェンスニュースなどによると、ベルギーは最近、自国の領空にドローンが頻繁に出没すると、対応力量を強化するためラトビア企業オリジンロボティクスのBLAZE迎撃ドローンを緊急導入することにした。この契約はベルギーの約5000万ユーロ規模のドローン防御パッケージの一つで、5億ユーロ規模の総合的な対ドローンプログラムも構想中だ。

この数週間にベルギーではブリュッセルとリエージュ空港、原発、軍事基地など戦略的要衝地上で未許可ドローンが繰り返し出現した。特に、過去の米国の欧州核共有プログラムに基づき核兵器保管基地として知られるクライネ＝ブローゲル空軍基地でも多数のドローンが飛行する姿が報告され、懸念を呼んだ。ベルギーはドローン侵犯に対応しようとドイツ・フランス・英国など同盟国の装備と人材が支援された。

オリジンロボティクスのBLAZE迎撃ドローンは2025年5月に公開された自律迎撃ドローンで電子光学・赤外線センサーを結合し、速く飛行するドローンや滞空型自爆機を捕捉して破壊することができる。重さは6キロ以下で、800グラムの高爆破片弾頭を搭載して目標付近で空中爆発方式で打撃し、直接衝突せずに脅威を除去できる。

BLAZE迎撃ドローンは安全性のために攻撃の前に操縦者の確認を経て、指定された領域を抜け出したり通信が途絶えたりすれば自動自爆機能が作動するなど3重の安全システムを備えている。発射用ケースは充電ドック、発射台の役割をし、工具なく10分以内に最初の発射ができる。その後の追加発射も1分以内で可能だ。飛行距離は約10キロで、最大速度は時速220km、最長20分間飛行が可能だ。

ベルギー政府はこの装備を単なく実験用でなく直ちに運用可能な戦力としてに投入される予定だ。ベルギー国防省はBLAZE迎撃ドローンが数週間以内に配備され、防御能力を強化すると明らかにした。

ドローンの脅威は低費用でありながらも機敏な攻撃手段に浮上する中、伝統的なミサイルや対空砲火体系だけでは対応に限界がある。BLAZEのような自動迎撃は費用効率性が高くて迅速に反応でき、飽和した脅威環境でもさらに柔軟な防御階層を提供できる。

今回の決定は単純な技術導入でなく、ベルギーが安保挑戦に合わせて自国の航空防御戦略を再編する動きと解釈される。繰り返されるドローン侵入事件が単なるハプニングでなく体系的脅威と認識されながら、短期対応だけでなく持続可能な防御構造構築のための投資が本格化したのだ。

チェ・ヒョンホ／ミリドム代表／軍事コラムニスト