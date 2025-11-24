タレントの上沼恵美子（70）が24日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。ハワイの別荘を処分したと明かした。

司会の黒柳徹子から「コロナになる前にハワイの別荘を処分なさった」と振られると、上沼は「そうです。コロナは関係ないんですけれども」とうなずいた。

別荘の写真が披露されると黒柳は「凄いおうちね！」と仰天。ハワイには年末や夏休みに訪れ、夫は友人たちとよく出かけていたとし「高台にあって。いい所でした」としみじみと話した。

どうして処分したのかと聞かれ「それはもう主人が嫌いになったからですね」と上沼。「それと維持費が大変です。保険は高いし、とにかく維持費が大変で」と打ち明けた。

別荘は19年所有しており、不動産会社からは日本の芸能人はワイに別荘を買っても2、3年で売却してしまうことが多いため「褒めていただきました」と笑顔をみせた。

ハワイの別荘を処分した後、ハワイには「もう行かないです」と上沼。別荘は「建てた方が建築会社の社長さんだったみたい。古家をもちろん買わせてもらったんですけど、本当にオシャレな部屋でした」と振り返った。

「でも別荘というのはいらないですね。今思えば。スーパーに言ってご飯作るんですもん。ホテルの方がいいです、楽です」としみじみと語った。