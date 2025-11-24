オイシックスで、阪神からドラフト５位で指名された能登嵩都投手と、中日から育成１位で指名された牧野憲伸投手が２４日、新潟市内で「ドラフト指名を祝う会」に出席。新潟のファンで最後のイベントとなった。

トークショーでは、ファンから大観衆の中でマウンドに立つことを問われた能登は「牧野さんは甲子園出てないですけど、僕は出てるので」と先輩にマウントをとり、会場は笑いに包まれた。

また牧野は中日のレジェンド、川上憲伸と同じ名前だが、まったく関係ないと説明。アニメ「るろうに剣心」の主人公から「けんしん」をとったが、「今の時代に合ってない」と祖母の助言で憲伸になったと明かした。

今季イースタンで活躍し、中日から指名の可能性が浮上すると、父から「名前の由来を変えようか」と打診があったそう。ただ、高校時代に取材を受けた際、新聞に掲載されたため、不可能だったというエピソードを明かし、大きな笑いが起こっていた。

このイベントには、ファン約６０名が駆けつけ、質問コーナーにサイン会、記念撮影が行われた。２選手は「３連休の最終日にわざわざありがたいです」と感謝していた。