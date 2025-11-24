「そっくり!」みちょぱ似の女性が本人と対面 新垣結衣似の女性も登場
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾がレギュラー出演するABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#95が23日に配信。人気企画「スターに似すぎで話題のマスクイケメン＆マスク美女大集合SP！第4弾」を届けた。
みちょぱこと池田美優にそっくりだというブランドディレクター
スタジオには、手越祐也似と話題のアパレル店員・中岡圭さんをはじめ、ムロツヨシにそっくりな男性らが登場。新垣結衣に似すぎと話題の美容インフルエンサー・芹咲りいなさんの素顔をななにーメンバーが絶賛した。
また、松本潤似のシーシャバー店長が大ヒットドラマ『花より男子』の告白シーンを再現。そして、みちょぱこと池田美優にそっくりだというブランドディレクターが本人と対面。「そっくり!」とスタジオが大盛り上がりとなった。
【編集部MEMO】
『ななにー 地下 ABEMA』は、『7.2新しい別の窓』(『ななにー』)のリニューアル番組。世間が気になることから、そんなに気にならないことまで、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人がより深く掘り下げる。
