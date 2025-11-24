°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤Ï²ÈÅÅÇÉ¡©¶¶ËÜÍüºÚ¤Ï·ã¿ÉÇÉ¡©»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤"¿ä¤·"¸ì¤ê¡ª¡Ú#¿ä¥·¥´¥È¡¼¥¯¡Û
11·î25Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢DMM TV¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDMM¥·¥ç¡¼¥È¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼ BELOVED ENEMY¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤È¶¶ËÜÍüºÚ¡£
°¤Éô¤ÏPopteen¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£Îø°¦ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÎ±³Ø¸å¤ËTikTok¤Ç¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô430Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦Ç¡·î¥Ï¥Ë¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¶ËÜ¤Ï"¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡£7ºÐ¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡Ø¼®Î±¥°¥é¥Ó¥¢¹Ã»Ò±à2014¡Ù½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ç¿ô¡¹¤Î¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦YouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¥Ï¥Ë¡¼¤ÎºÇÂç¤ÎÅ¨¡¦¹õÈøÉ¿»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î"¤¤¤Þ¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª
¡½¡½°¤Éô¤µ¤ó¤Î "¿ä¤·"¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
°¤Éô¡Ö¼«Æ°Ä´Íý´ï¤Ç¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ç°ìÈÖ»È¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¥º¥Ü¥é¤ÇÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ä¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¼«Æ°Ä´Íý´ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¾¡¼ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ(¾Ð)¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¶¶ËÜ¡Ö¤Ø¤¨¡¼¡ª¤É¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×
°¤Éô¡Ö¿æÈÓ´ï¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÅÅ¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¤È²¡¤¹¤È¡¢20Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç¥¹¡¼¥×¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡½¡½ÆÃ¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡©
°¤Éô¡ÖºÇ¶á¤Ï¤»¤¤¤í¾ø¤·¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¤«¡£ÂÎºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î "¿ä¤·"¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¶¶ËÜ¡Ö»ä¤Ï¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤´Ë«Èþ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÆü¤¬¤ªµÙ¤ß¤È¤«¡¢ºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤È¤«¤Ë¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼¡¤ÎÆü¤É¤ì¤À¤±ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤¡¢¿É¤¤¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
°¤Éô¡Ö»ä¤â¿É¤¤¤â¤ÎÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿É¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï·ë¹½Æñ¤·¤¤¤«¤â...¡×
¶¶ËÜ¡Ö¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¤«¤â¡ª¡×
¡½¡½ºÇ¶á¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¶¶ËÜ¡ÖÀ¤¤ÎÃæÅª¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤È²ÐÆé¤È¤«ÌôÁ·¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ä¤ÈÍ§Ã£¤È¤«¤È¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÍ¤¬½Õ±«¤È¤«¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÌÍ¤È¤«Áª¤Ù¤¿¤ê¡¢¾®ÇþÊ´¤È¤«¤â»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢¾å¤Ë¤Î¤»¤ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¥¯¥é¥²¤È¥ä¥ó¥°¥³¡¼¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô¡¡»£±Æ¡áÉÍÀ¥¾¼ù
ÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼ BELOVED ENEMY¡×
2025Ç¯11·î25Æü(²Ð)¤è¤êDMM¥·¥ç¡¼¥È¤ÇÁ´15ÏÃÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
(C)Go Nagai/Dynamic Planning-DMM
¸¶ºî¡§±Ê°æ¹ë
½Ð±é¼Ô¡§°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢¶¶ËÜÍüºÚ¡¢ËÌÂ¼Í¥°á¡¢ÊÒ»³ÍÛ²Ã¡¢À¶¿å¸µÂÀ¤Û¤«