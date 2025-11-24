¡ÚÅÄÂ¼½¤°ì¤Î»ëÅÀ¡Û2025Ç¯11·î23Æü J3¥ê¡¼¥°Âè37Àá ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£vsACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í
J3¥ê¡¼¥°Âè37Àá ÆÊÌÚC 3¡Ê0-0¡Ë0 Ä¹Ìî
14:03¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ CITY FOOTBALL STATION Æþ¾ì¼Ô¿ô 4,581¿Í
»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
ÆÊÌÚC¤¬Ä¹Ìî¤ò3ÂÐ0¤È²¼¤·¡¢1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆJ2¼«Æ°¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
Á°Àá¡¢´ôÉì¤Ë´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÆÊÌÚC¤Ï¡¢¸«»ö¤ËÂÖÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤À¤Ã¤¿²¬ÄíÍµµ®¤ò¥È¥Ã¥×²¼¤Ë¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ï²ÃÆ£¾æ¤È¤È¤â¤Ë¿¹½Óµ®¤òÇÛ¤·¡¢´ôÉìÀï¤Ç¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤¿ÃæÈ×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢ÁÇÁá¤¯Î¾¥µ¥¤¥É¤È¥È¥Ã¥×¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥¿¥«¤ËÅö¤Æ¤ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò»¶¤é¤·¡¢¹¶·â¤Î¶¯ÅÙ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨Ä¹Ìî¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¡Ê13Ê¬¡Ë¡¢´¥µ®ºÈ¡Ê33Ê¬¡Ë¤Î»×¤ï¤ÌÉé½ýÂà¾ì¤È¡¢JFL¹ß³Ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤¬²¿¤â¤Ê¤¤Ä¹Ìî¤Î¿¤Ó¿¤Ó¤·¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆÊÌÚC¤Î¹¶·âÎÏ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£56Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á¤¬¿¹¤Î½³¤Ã¤¿CK¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¡¢2Ê¬¸å¤Ë¤ÏÎëÌÚÍµÅÍ¤¬Æ±¤¸¤¯¿¹¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¸«»ö¤Ê±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë2ÂÐ0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡Ê90+3Ê¬¡Ë¤ËµÈÅÄÆÆ»Ö¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¥Ð¥¤¥í¥ó¤È´¥¤ËÂå¤ï¤ê¡¢µÞî±¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿µÈÅÄ¤ÈÎëÌÚ¤Ç2ÆÀÅÀ¡£Ã¯¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤ÆÊÌÚC¤Î°ÂÄê´¶¤ÈÁØ¤Î¸ü¤µ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ö¤ê¤ò¡¢Èà¤é¤ÎÆÀÅÀ¤¬¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÜÉ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÃ£À®¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÀá¤ÎÁêÌÏ¸¶Àï¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£
°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿Ä¹Ìî¤â¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÆÊÌÚC¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢Æ£ËÜ¼çÀÇ´ÆÆÄ¤âÇ§¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤ËÎÏÉÔÂ¤Î´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨2ÂÐ0¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Ç¿ÊÚåÊ¿¤¬Âà¾ì¡Ê54Ê¬¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¹¶·â¤ÎÀª¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¸å¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÑÀª¤È¤¤¤¨¤¿¡£
ÅÄÂ¼½¤°ì¡Ê¤¿¤à¤é¡¦¤·¤å¤¦¤¤¤Á¡Ë
1958Ç¯ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃæÂà¡£1995Ç¯¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë»ïÄÌ¿®°÷¡¢2007Ç¯¤«¤éÆ±»ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ëÁª¹Í¡ÊÅêÉ¼¡Ë°Ñ°÷¡£¸½ºß¤ÏÃæ¹ñ¡¦ÂÎ°é½µÊó¥¢¥¸¥¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾ÞÅêÉ¼°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£