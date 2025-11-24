ロッテからドラフト3位指名された横浜の最速148キロ左腕・奥村頼人投手（18）が24日、横浜市内のホテルで入団交渉に臨み、契約5000万円、年俸600万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。

今年のセンバツで横浜を優勝に導いた投打二刀流の才能の持ち主。夏の神奈川大会では準決勝と決勝で計3本塁打を放ち、9月のU18W杯の高校日本代表にも選出された。ドラフト指名から1カ月が経ち、仮契約を終えた左腕は「プロ野球選手に憧れてずっと野球をしてきたので今日という日を迎えられて凄くうれしい。ここから、いよいよスタートなんだなという実感が湧きました」と心境を明かし、「真っ直ぐは自分の武器でもあるので、これからも磨き続け、真っ直ぐで勝負できるピッチャーになりたい」と抱負を語った。

背番号は「40」に決定。「ロッテの40番といえば奥村頼人と言われるように。今は入団した時の背番号を変えずに、自分のの背番号にしていく選手が多いと思うので、自分もやっぱり40番といえば奥村と言ってもらえるよう選手になりたいと思います」と与えられた背番号を輝かせることを誓った。