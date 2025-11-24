プロ野球・日本ハムの新庄剛志監督が来季に向けて発言しています。その言葉の共通点にリーグ優勝へ向け力強さを感じます。

22日に行われたファン感謝イベント「F FES 2025」のフィナーレで新庄監督が挨拶を行います。リーグ首位の座、さらに日本シリーズ進出を拒んだ首位ソフトバンクとの開幕カードについて「この3つ、絶対の絶対の絶対に“3タテ”します！」とファンに宣言する力のこもったコメントとなりました。

さらに23日に投稿したInstagramでは新人選手らと一緒に撮影した写真を投稿。「いまのファイターズは成長した選手ばかりでレギュラーを取るのは至難の業だけど優秀なスカウト達が寝る間を惜しんで探してきてくれた選手。彼らと力を合わせて来年は絶対の絶対の絶対にリーグ優勝、日本一を取るばい！！」と気合を込めたコメントを載せました。

どちらにも共通して使われた“絶対の絶対の絶対に”。2021年に就任し、1年目最下位、2年目最下位、3年目2位、4年目2位と力を蓄えてきた日本ハム。来季に向けてより強固な決意がうかがえます。