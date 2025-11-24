218万円！ 新「“四駆”SUV」がスゴい！ パワフルな「ターボエンジン」×4WD初搭載！ 全長4m以下の“ちょうどいいボディ”採用！ スバル「新レックス」どんなモデル？

4WD＋ターボエンジンで余裕の走りへ

スバルは2025年10月16日、コンパクトSUV「REX（レックス）」の4WDモデルを発表しました。

ターボ＋4WDを搭載したスバル「レックス」登場！

レックスの初代モデルは1972年7月にデビューし、1992年まで3代にわたり軽ハッチバックとして生産されました。

【画像】超カッコいい！ これが新「“四駆”SUV」です！（66枚）

現行モデルは2022年11月11日に発表・発売された4代目で、スバルが「日常からアウトドアまで、シーンを選ばず快適なドライブを愉しむことができる」と謳うコンパクトで実用的なSUVです。なお、レックスはダイハツからのOEM供給モデルで、ダイハツ「ライズ」の姉妹車にあたります。

現行レックスは2024年11月7日に一部改良、2025年6月12日にハイブリッドモデルを追加していましたが、4WDはラインナップに加わっていませんでした。しかし、今回、待望の4WDが追加され、ラインアップがさらに充実しました。

エクステリアはコンパクトながら大きく張り出したフェンダーにより、SUVらしいアクティブさと頼もしさを強調。ボディサイズは全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mmです。インテリアは赤いシートパイピングをあしらい、スポーティな印象に仕立てています。

パワートレインは、ガソリン2WD（FF）が最高出力87馬力・最大トルク113Nm を発生する1.2リッター自然吸気エンジン、今回追加のガソリン4WDが98馬力・140Nmの1リッターターボを搭載。ハイブリッド2WDも設定し、トランスミッションは全車CVTです。

燃費（WLTCモード）は、ガソリン2WDが20.7km／L、ガソリン4WDが17.4km／L、ハイブリッド2WDは28.0km／Lを達成しています。なお、燃費は2WDの20.7km／Lに対し、4WDは17.4km／Lとなります。

4WDモデルには、路面状況に応じて前後輪の駆動力を自動制御する「ダイナミックトルクコントロール4WD」を採用。通常走行時は前輪駆動で燃費に配慮し、滑りやすい路面では後輪へ適切に駆動力を配分して安定性を高めます。

安全面では、ダイハツの予防安全機能「スマートアシスト」を全車に標準装備し、「サポカーSワイド」の認定を取得。最上級グレード「Z」には、全車速追従機能付ACC（アダプティブクルーズコントロール）など、充実した運転支援機能を標準化しています。

今回の4WDモデルは、既存のガソリン2WD「G」「Z」をベースに展開します。エンジンは1リッター直列3気筒ターボで、1.5リッタークラスの動力性能を確保。坂道や高速道路でも余裕のある走りが期待できます。

「Z 4WD」グレードは、Zグレード共通の上質な装備（17インチアルミホイール〈切削＋ブラック塗装〉、本革巻ステアリングホイール、本革巻シフトノブ、ソフトレザー調パッド付ドアアームレスト）に加え、4WD専用の寒冷地対応装備（フロントワイパーデアイサー、ヒーテッドドアミラー、室内補助ヒーター、運転席＆助手席シートヒーター）を標準化しています。

この寒冷地対応4装備は「G 4WD」にも標準装備されます。一方、2WDモデル（G 2WD、Z 2WD）では、これらはオプション選択可能な寒冷地仕様として扱われています。4WDが積雪地や悪路での使用を想定した装備体系となっていることを意味し、北海道や東北地方など冬季の走行が多い地域では、追加費用なしに寒冷地対応装備が得られるメリットがあります。

その他の装備（安全機能、内装、オーディオシステムなど）については、同一グレード内（G同士、Z同士）では2WDと4WDで差異はありません。

※ ※ ※

価格（消費税込）は「G 4WD」が218万7900円、「Z 4WD」が251万1300円。ベースのガソリン2WD（G：191万700円、Z：227万4500円）と比べ、G 4WDで27万7200円高、Z 4WDで23万6800円高となり、約10％〜14％の上昇です。

スバルは、レックスのコンセプトである「日常からアウトドアまでシーンを選ばない楽しさ」を、4WDの追加でさらに拡充しました。幅広い走行シーンで、確かな安心感をもたらす一台となりそうです。