東京ホテイソンたける「劇的に痩せた」3年前との比較画像公開「別人レベル」「若返った」と反響
【モデルプレス＝2025/11/24】お笑いコンビ・東京ホテイソンのたけるが11月21日までに、自身のInstagramを更新。現在と3年前の写真を公開し、反響を呼んでいる。
たけるは「フルマラソン 3年前5時間55分 現在3時間52分 劇的に痩せた」とつづり、2022年に出場した岡山マラソンの際の自身の姿と、2025年11月21日に行われた岡山マラソンでの姿を並べて投稿。顔や体つきがスッキリと痩せたことがわかる比較写真となっている。
この投稿に「別人レベル」「めちゃくちゃかっこよくなってる」「凄い痩せた」「若返った」「筋肉質になったのが見てわかる」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
