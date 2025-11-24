HANA・MOMOKA、4.5時間かけた勝負ネイル披露「いつもよりもちょっと」【ネイルオブザイヤー2025】
【モデルプレス＝2025/11/24】HANA（ハナ）のMOMOKA（モモカ）が24日、東京ビックサイトにて行われた「ネイルオブザイヤー2025」授賞式に出席。メンバーのネイル事情を明かした。
【写真】HANAメンバー、4.5時間かけた豪華ギラギラネイル
授賞式後の囲み取材で、勝負ネイルを聞かれたMOMOKAは、「舞台に立つときにマイクを持つんですけど、その時に見えるのが可愛いので目立つようにもしてますし、今回もこの衣装とトータルコーディネートでいつもよりもちょっとギラギラに長く、4.5時間ぐらいかけてネイルをさせていただきました」と明かした。
「ネイルオブザイヤー」の前身でもある「ネイルクイーン」の発表は、1996年から開始し、今年で30回目となる（「東京ネイルエキスポ」自体は、前身のインターナショナルネイルエキスポから数えて27回目の開）ネイルをこよなく愛し、ネイルの素晴らしさを伝える各界著名人の中から、今年最も輝いている人に贈られる称号であり、毎年多くの注目を集める。
今回は一般投票と、プロネイリスト（JNA認定講師）の投票のほか、JNA認定サロンやサポートネイルサロン、JNA認定校など幅広く投票を実施。1万票を超える投票の中から、神山智洋（WEST.）、松尾太陽（タカシ／超特急）、MOMOKA、リリー（見取り図）、倍賞千恵子、山東昭子の各分野で活躍する40周年にふさわしい豪華な6人が選出された。（modelpress編集部）
◆MOMOKA、4.5時間かけたネイルで登場
◆「ネイルオブザイヤー」
