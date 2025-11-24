女友達を心配させてしまう「彼氏との出会い」９パターン
恋はある日突然、ふとした瞬間にはじまるもの。出会いのきっかけもさまざまです。とはいえ、なかには「その恋本当に大丈夫？」と女友達が心配になるような出会いもあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女友達を心配させてしまう『彼氏との出会い』」をご紹介します。
【１】海外旅行中に現地の人と知り合った
「相手は『一晩限り』のつもりだと思うな」（２０代女性）など、旅先での出会いはすべて一夜のアバンチュールだと考える女性もいます。その後もまめに連絡を取り合っていたりと、遠距離でも恋愛が続いているなら、本物の恋だと思っていいでしょう。
【２】もともと彼氏の友達だった
「友達の彼女をとるような男、きっとまた同じことするよ」（２０代女性）など、友達の彼女に横恋慕する男性を、人のものがつい欲しくなる「ただの略奪愛好き」と断じる女性もいます。彼氏と別れてしばらくたってから恋愛に発展した、など状況を説明すれば、疑いも晴れるでしょう。
【３】ホストと客の関係から発展した
「それって本当？ 騙されてるんじゃない？」（２０代女性）など、擬似恋愛を仕事とするホストとの交際に「金づるなのでは…？」と疑いを持つ女性もいるようです。お店でしか会えない、高価なプレゼントを要求される、などの状況があれば、彼にとっては「ただのお客様」だと考えたほうがいいでしょう。
【４】ＳＮＳの写真を見て友達申請がきた
「完全に見た目で選ばれてるじゃん！」（２０代女性）など、人間性でなく、見た目の美しさを重視する男性に、不信感を抱く女性もいるようです。自分の内面もきちんと理解してくれているのか、日頃の会話などからはかってみてはいかがでしょうか。
【５】クラブで意気投合した
「出会いがチャラい！ 遊び相手なんじゃない？」（２０代女性）など、クラブという場所に出入りする男性に対し、軽薄なイメージを持つ女性もいるようです。彼の仕事熱心な一面や、誠実さを説くことができれば、安心してもらえるのではないでしょうか。
【６】パチンコ屋や競馬場で声をかけられた
「ギャンブル好きな男の人って信用できないなぁ」（２０代女性）など、そもそも賭け事にマイナスイメージを抱く女性は多く、相手の人間性に問題があるのではないかと考えるようです。ギャンブルにハマり過ぎて借金があったりしないか、彼に確認してみてはいかがでしょうか。
【７】出会い系サイトで知り合った
「危ないよ！ カラダ目的なんじゃない？」（２０代女性）など、怖い事件も起きている出会い系サイトでの出会いは、多くの女性に危機感を与えるようです。スキンシップばかりを求められるようなら、彼の真意を疑ってみてもいいかもしれません。
【８】飲み屋で隣の席に座った
「お酒が入ってたんでしょ？ 相手はよく覚えてないかもしれないよ」（２０代女性）など、バーなどでの出来事は「お酒の勢い」で片付けられてしまうと考える女性もいるようです。ただの飲み友達ではないか、昼間のデートもしているか、など一度自分に問い直す必要はあるでしょう。
【９】街中でナンパをされた
「ナンパって…相手は遊びなんじゃない？」（２０代女性）など、「ナンパ」という行為にはどうやら軽い印象がつきものであるようです。相手の素性をきちんと知っているか、ほかに女の影がないかなど、一度考えてみる必要はあるかもしれません。
ほかにも「こんな出会いのきっかけが心配」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
