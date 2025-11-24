中日の尾田剛樹外野手が２４日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、２０万円増の年俸８５０万円でサインした（金額は推定）。

２年目の今季は、主に代走として２８試合に出場した。ここまで２年間で１６打数０安打と、プロ初安打はまたもお預けとなったが、自己最多の５盗塁をマーク。「１軍で悔しい思いをした。来季は守備走塁に磨きをかけて、また１軍の舞台でやり返せるように頑張りたい」と振り返った。

７月２０日のＤｅＮＡ戦（バンテリンドーム）では、守備固めでレフトに就いたが、ライナー性の打球に突っ込むも捕球できず、同点を許して、試合後にはベンチで涙を流した。翌２１日の同戦では、１点を追う９回に代走で起用されるもけん制アウトとに。２２日に登録を抹消されたが、ファームでは８９試合に出場して打率３割８厘、２５盗塁と奮起。悔しさをバネに、ウエスタン・リーグの首位打者に輝き、ファーム日本一に貢献した。

１軍定着へ「（打撃タイトルは）自信にもなった。守備走塁でチャンスをつかんで、打って結果を残していきたい」と３年目シーズンを見据えた。