１１月２４日の東京７Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル＝１４頭立て）は、３番人気のカフェラバー（牝、美浦・和田正一郎厩舎、父モーリス）が、デビュー戦を白星で飾った。１２年の牝馬３冠など国内外のＧ１・７勝を上げたジェンティルドンナを祖母に持つ血統馬。勝ち時計は１分２２秒８（良）。

スタートはひと息だったが、すぐに追い上げて好位５番手へ。手応え良く直線を向くと、外から鋭く脚を伸ばして、２着のペアレンツギフトに２馬身半差をつけた。

プーシャン騎手は「体は小さいですけど、ハートがすごく強くて勝負根性がある馬。ゲート自体は出るのは遅かったですけど、二の脚の部分のアクションが良かったので、あの位置になりました。あとはペースが落ちて道中は楽だったので、直線で前を射程圏に入れていい脚を使ってくれました。いい馬だと思いますし、ここからの成長がすごく楽しみだと思います」と、明るい笑顔で振り返った。

和田正調教師は「ちょっとゲートは想定内でしたけど、少し遅かったです。うまくジョッキーがリカバーしてくれて、馬自身は前向きに反応してくれてよかったです。態勢が整ってからは、いい位置を取って、最後もしっかり脚を使ってくれました。（距離は）１４００前後から１６００メートルまでと思います。スピードを生かしていけたら」と、満足げにうなずいた。