福島県内でクマの目撃件数や人身被害が過去最多となる中、ホームセンターやアウトドア用品店でクマよけスプレーなどの対策グッズの需要が高まっている。

山林に立ち入る事業者はクマと遭遇しない対策を徹底するなど、例年にないクマへの警戒が続いている。（内間木蓮）

登山以外の客も

郡山市のアウトドア用品店「ＷＩＬＤ―１郡山店」を今月４日に訪れると、クマ対策のスプレーの在庫は１本のみで、この日のうちに売り切れた。クマの人的被害が全国的に増えた１０月頃から急激に購入者が増えたといい、曳地弘成店長（５２）は「今年ほど対策グッズが売れる年はない」と話した。

県警によると、県内での今年（１８日時点）のクマの目撃件数は１７７９件、人身被害は２３人。それぞれ過去最多だった２０２３年の６８７件、１４人を大幅に上回っている。このため、登山や釣りなどを目的にした客が多い同店でも、曳地店長は「今年は林業従事者や、クマが多く目撃される地域の住民が買い求めに来ることが増えた」と説明する。

特に問い合わせが多いのが、クマよけスプレーだ。唐辛子の成分「カプサイシン」などが含まれ、数メートルほどの距離からクマの顔をめがけて噴射して追い払う。同店では、約５０００〜２万円の国内外産のクマよけスプレー６種類を取り扱っており、売れ行きは昨年の３倍以上だったが、売り切れ以降は入荷がない状態が続いている。

クマ鈴も昨年の約２倍売れている。甲高い音を出してクマに自分の居場所を知らせる「ベアホーン」は、昨年まで認知度が低かったが、メーカーでも在庫がなくなるほどの人気だという。

県内に１１店舗を展開するホームセンター「カインズ」（埼玉県）によると、全国的にクマ対策グッズの供給が追いついていないという。県内店舗では、クマ対策グッズなどの防獣関連商品が直近の１〜２か月で前年比約４倍で推移しており、クマの出没が多い会津地方での販売が顕著だ。同社の担当者は「防獣用品は今まで農作物を守ることが中心だったが、これからは『人を守る』ことにも焦点を当てた品ぞろえを強化したい」としている。

致命傷防ぐ防御姿勢

山林などで活動する事業者は、クマと遭遇しないよう神経をとがらせる。林野庁福島森林管理署（福島市）では、森林整備に入山する作業員はクマ鈴やクマよけスプレーを必ず携帯する。複数人で入山したり、入山前に林野火災に気を付けた上で爆竹を鳴らしたりするなど対策を講じている。高木鉄哉署長は「クマの目撃情報が相次いでいるため、職員全体で人的被害が発生しないように注意を徹底したい」と話す。

クマの生態に詳しい福島大食農学類の望月翔太准教授は、「クマよけスプレーはあくまで最終手段。まずは遭遇しないための工夫が大切だ」と指摘する。クマが走ってきた時などスプレーが間に合わない場合は、「その場にうずくまり、両手を首の後ろで組んで顔、頭、首を守る防御姿勢を取ることで致命傷を防ぎやすい。クマも人間を怖がっているので、数回ひっかいて立ち去ることが多い」と話している。