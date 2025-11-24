塚田よおすけ、9年ぶりV「恩しかないダンロップの大会で絶対に2勝目を挙げたかった」【勝者のギア】
＜ダンロップフェニックス 最終日◇23日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終日は、単独トップで出た40歳・塚田よおすけが4バーディ・1ボギーの「67」をマーク。トータル13アンダーで2位に5打差をつける圧倒的なゴルフで、2016年「日本ゴルフツアー選手権」以来の2勝目をつかんだ。
〈写真〉松山英樹の最新スイング クラブを高く上げて飛距離アップしている!?
9年前の初勝利は17番あたりで初めて心の底から『勝ちたい』と思えた試合だった。だがその後は「街のコンペでの優勝インタビューも嫌だなと思うくらい、心の底から勝ちたいと思えることがほとんどなかった」と振り返り、この9年間は「チャンスも少なく、もがき苦しんでいた」と振り返る。しかし、今大会は長年世話になっているダンロップの主催大会で、気合いが違った。「ボクもスリクソンのブランドとともに24年くらい、スリクソンの1代目と同じ時期くらいに契約してもらっているので、本当にダンロップには恩しかないなかで2勝目を絶対に挙げたいなと思っていた。ホスト大会というのと、今回は昨晩家族が急に長野から来てくれたり、いろんな力があって、応援の後押しがあって優勝することができた。途中から勝ちたいなという気持ちになって勝てた2勝目かなと」40歳になって「若手に学ぶ立場」と言いつつも、クラブは今時の若手選手にも見当たない「UT無し」。3番アイアンから入れるハードスペックを使いこなしている。「ここ10年くらい、クラブのセッティングも替わってないし、重さも変わってない。まあまあトレーニングもしますし、体はどこか悪いなっていうのはないですね」。ここ2、3カ月は右にも左にも曲がる「ワイパー状態だった」と明かす塚田。そこを師匠の飯島茜や佐藤大平らに助言をもらって「この1カ月くらいでガラッと良くなった」。ドライバーからウェッジまでローフェードで難コースを攻略し、今大会の1Wスタッツも平均291.88ヤード（9位）、FWキープ率69.643％（1位）、パーオン率77.778％（2位）を記録した。【塚田よおすけの優勝ギア】1W：スリクソン ZXi LS（8°Diamana D-Limited 80X 45.5?）3W：キャロウェイ PARADYM Ai SMOKE???T（14°SPD 757EVO X）3I：スリクソン ZXi5（N.S.PRO MODUS?ハイブリッドS）4I〜PW：スリクソン ZXi7（N.S.PRO MODUS?プロトタイプX）A,SW：クリーブランド RTX ZIPCORE（50,55°）LW：クリーブランド RTX FULLFACE（60°）PT：オデッセイ GIRAFFE-BEAM 2-BALL BLADEボール：スリクソン Z-STAR XV
