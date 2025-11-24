WEST.神山智洋、2年連続受賞メンバーからの反応明かす グループネイル事情も【ネイルオブザイヤー2025】
【モデルプレス＝2025/11/24】WEST.の神山智洋が24日、東京ビックサイトにて行われた「ネイルオブザイヤー2025」授賞式に出席。受賞を受け、メンバーからの反応を明かした。
【写真】WEST.神山智洋、衣装からインスピレーション受けたネイル
昨年に続き2度目の受賞となった神山は、囲み取材でメンバーからの反応を聞かれると「メンバーにもご報告はさせてもらったんですけど、『また取ったんか！』って言われて」と明かし、「来年以降も取れればというところはもちろんあるんですけれども、僕自身も好きなものでいっぱい賞をいただけたということは非常に喜ばしいことでもありますので、これからも引き続き発信させていただければなとい思います」とネイル普及に意気込んだ。
さらに、メンバーのネイル事情については「ネイルをするのが僕しかいなくて、基本的に“男！”なメンバーが多いので」と説明。「今年もそうですけど、どんどん男性の方が受賞されるパターンも増えてきてるなと思いますので、僕のネイルを見て興味を持ったメンバーがいれば、一緒にネイルサロンに行こうかなと思います」と語った。
「ネイルオブザイヤー」の前身でもある「ネイルクイーン」の発表は、1996年から開始し、今年で30回目となる（「東京ネイルエキスポ」自体は、前身のインターナショナルネイルエキスポから数えて27回目の開）ネイルをこよなく愛し、ネイルの素晴らしさを伝える各界著名人の中から、今年最も輝いている人に贈られる称号であり、毎年多くの注目を集める。
今回は一般投票と、プロネイリスト（JNA認定講師）の投票のほか、JNA認定サロンやサポートネイルサロン、JNA認定校など幅広く投票を実施。1万票を超える投票の中から、神山、松尾太陽（タカシ／超特急）、MOMOKA（モモカ／HANA）、リリー（見取り図）、倍賞千恵子、山東昭子の各分野で活躍する40周年にふさわしい豪華な6人が選出された。（modelpress編集部）
◆神山智洋「ネイルオブザイヤー2025」受賞
◆「ネイルオブザイヤー」
