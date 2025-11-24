ASTROチャウヌ、肉体美のぞくノースリーブ姿披露「見惚れる」「姿が見れて嬉しい」とファン歓喜
【モデルプレス＝2025/11/24】韓国のボーイズグループ・ASTRO（アストロ）のチャウヌ（CHA EUN-WOO）が11月23日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた肉体がのぞくノースリーブ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】7月に入隊の人気韓国アイドル「破壊力すごい」肉体美のぞくノースリ姿
ウヌは、自身の2ndソロミニアルバム「ELSE」（11月21日リリース）に収録されている楽曲「Saturday Preacher」のMVオフショットを投稿。白のノースリーブからは鍛え上げられた腕が披露されている。なお、ウヌは7月28日に陸軍軍楽隊に入隊している。
この投稿に「格好良い」「姿が見れて嬉しい」「破壊力すごい」「美しい」「肉体美に惚れる」「笑顔が魅力的」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】7月に入隊の人気韓国アイドル「破壊力すごい」肉体美のぞくノースリ姿
◆チャウヌ、肉体美のぞくノースリ姿披露
ウヌは、自身の2ndソロミニアルバム「ELSE」（11月21日リリース）に収録されている楽曲「Saturday Preacher」のMVオフショットを投稿。白のノースリーブからは鍛え上げられた腕が披露されている。なお、ウヌは7月28日に陸軍軍楽隊に入隊している。
◆チャウヌの投稿に反響
この投稿に「格好良い」「姿が見れて嬉しい」「破壊力すごい」「美しい」「肉体美に惚れる」「笑顔が魅力的」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】