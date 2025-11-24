【黄砂に関する気象情報】

気象庁は

「２５日（火）から２６日（水）にかけて、西日本から南西諸島の広い範囲で黄砂が予想され、視程が１０キロメートル未満となるでしょう。所によっては視程が５キロメートル未満となる見込みです。」と発表しました。

、を画像で掲載しています。

屋外では所により黄砂が付着するなど影響が予想されます。また、視程が５キロメートル未満となった場合、交通への障害が発生するおそれがありますので注意してください。

「視程」とは水平方向での見通せる距離の事で、秋晴れの晴天ならば「３０キロメートル」以上あることが多いです。

なお、２４日（月）「熱帯低気圧」が発生しました、今後２４時間以内に「台風」に発達する見込みです。この「熱帯低気圧」については、

にまとめてあります。

２５日（火）全国的に雨 そのあと「黄砂」飛来へ

２５日（火）には前線を伴った「低気圧」が、本州を通過します。この前線の後ろには「黄砂」控えていて、雨のあと、日本に流れ込む見込みです。

黄砂のシミュレーション２４日（月）～２７日（木）

シミュレーションでは、２５日（火）午前に九州、午後には中国・四国・近畿地方まで「黄砂」が予想され、２６日（水）には東海地方まで達しそうです。また、２７日（木）には次の「黄砂」が、九州に予想されています。画像でご確認ください。

全国各都市の週間予報 （２５日（火）～１２月１日（月））

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。２５日（火）は低気圧が前線を伴って通過するため、全国的に雨が降るでしょう。そのあと、黄砂が飛来する見込みです。

・