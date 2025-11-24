やす子「27歳 独身 社会人9年目の夜ご飯」 共感＆助言の声「親近感で好印象」「卵を入れてみては」
お笑い芸人のやす子が23日、自身のXを更新。夜食に食べたラーメンの写真を投稿し、ネット上では共感する声やアドバイスする声であふれている。
【写真】色味ゼロ（笑）やす子が食べた「社会人9年目の夜ご飯」ラーメン
定期的に食事写真を投稿しているやす子は、「27歳 独身 社会人9年目の夜ご飯
レンチンラーメン こんな夜ご飯でも許してくれますか？」と写真付きで報告。
公開した写真では、これから食べるラーメンを見ることができ、これにファンは「良きです！！52歳独身もよくこういうのやります！」「許すどころか親近感で好印象 あいしてます、やすこさんもレンチンも」「冷凍野菜と乾燥ワカメ、卵を入れてみては。冷凍アサリを入れても」。
「美味しけりゃいいのよ！大量にネギ切ったから沢山かけてあげたい」「スーパーの惣菜でもいいから野菜とタンパク質も摂るようにするとイイよ♪」「野菜も入れましょう」などと反応している。
